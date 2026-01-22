Landini sostituisce l'opposizione: "Il governo racconta bugie, aumentano i precari"

Foto: La Presse

22 gennaio 2026

"Stanno raccontando delle bugie, ma la gente normale se ne rende conto perché siamo di fronte al fatto che si è poveri lavorando ed è aumentata la precarietà. Gli ultimi dati Inps dicono che in questi anni cresciuta l'occupazione in generale, ma quando vai a vedere i contratti a termine precari sono passati da 3 milioni a 4,7 milioni e si è di fronte al fatto che si è concentrata l'occupazione non nell'industria, ma nei servizi, nel commercio, laddove ci sono anche più contratti pirata e dove ci sono condizioni di lavoro peggiori". Così il segretario Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Piazzapulita su La7.