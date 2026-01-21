Ritrovato Diego B., il ragazzo scomparso era a Milano

Foto: Ansa

Pina Sereni 21 gennaio 2026 a

a

a

E' stato ritrovato Diego B., il 14enne di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, di cui non si avevano più notizie dal 12 gennaio scorso. Il ragazzino rintracciato in un poliambulatorio di via Livigno di Milano, sta bene e ha già parlato con la madre. Il Comune di San Giovanni Lupatoto esprime "profonda gratitudine alle forze dell'ordine e a tutte le persone che, in questi giorni, si sono impegnate senza sosta nelle ricerche di Diego" scrive il Comune.

Federica uccisa da 23 coltellate. Cos'ha fatto il marito dopo il femminicidio

"Il ritrovamento del ragazzo rappresenta un momento di grande sollievo per l'intera comunità. L'amministrazione comunale desidera manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Diego che ha affrontato ore di forte apprensione e ringrazia tutti i cittadini, i volontari, le associazioni e quanti hanno collaborato, sostenuto e partecipato con responsabilità e spirito di solidarietà. La risposta della comunità, unita al lavoro delle istituzioni e delle forze dell'ordine, testimonia ancora una volta il valore della collaborazione, dell'attenzione reciproca e del senso di umanità che contraddistinguono San Giovanni Lupatoto".