Federica Torzullo, il corpo era stato sotterrato: in carcere il marito

Gli abiti e gli oggetti personali rinvenuti non sembrano lasciare dubbi: è di Federica Torzullo il corpo senza vita ritrovato sepolto in un canneto alle spalle dell’azienda del marito Claudio Agostino Carlomagno, indagato per omicidio, fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Civitavecchia. Anche se bisognerà attendere il riconoscimento ufficiale del cadavere all’obitorio del Verano, è più che un’ipotesi che sia quello della 41enne scomparsa l’8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La svolta nella vicenda è arrivata ieri mattina: un corpo viene scoperto in via comunale di San Francesco, nell’azienda di Claudio Carlomagno, marito della donna scomparsa. La zona viene subito delimitata e Torzullo condotto nella caserma dei carabinieri. I militari lavorano per l’estrazione del cadavere, sotterrato vicino alla sede aziendale. Gli investigatori, durante le ricerche, hanno notato una mano che spuntava dal terreno. Ed ecco la scoperta del cavadere.

Carlomagno era già indagato per omicidio e gli inquirenti avevano definito la sua versione «contraddittoria e illogica», repertando tracce di sangue «dappertutto» e lanciando un invito «a chi si è reso responsabile del grave fatto» a «collaborare». «So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma fondamentalmente è stato arrestato prima», ha dichiarato l’avvocato Andrea Miroli, legale di Carlomagno, che il giorno dopo la scomparsa della moglie aveva denunciato la sua scomparsa facendo partire le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Nel corso dei giorni le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia guidata dal procuratore Alberto Liguori, erano state estese anche al lago di Bracciano e avevano acquisito la testimonianza di un collega del marito di Torzullo che lo aveva visto lavare il camion nei giorni successivi alla scomparsa.

Le ricerche ieri sono terminate, con il rinvenimento del cadavere e il fermo di Carlomagno. L’uomo ha già lasciato la caserma dei carabinieri di Anguillara per essere trasferito nel carcere di Civitavecchia. La Procura ha ricostruito le fasi salienti dell’inchiesta, a partire dal giorno della scomparsa della donna. Venerdì 9 gennaio, nel primo pomeriggio, il marito di Federica Torzullo, allertato dai colleghi di lavoro di sua moglie che non l’avevano vista in ufficio smistamento delle Poste di Fiumicino, ne ha denunciato la scomparsa, riferendo agli inquirenti di averla vista l’ultima volta in casa intorno alle 23 del giovedì precedente. Quella sera avevano cenato insieme al figlio, successivamente portato dai nonni materni. L’uomo, ricostruisce la procura, ha raccontato di aver notato che Federica aveva preparato la valigia perché l’indomani avrebbe con figlio e genitori materni raggiunto la Basilicata per un evento religioso. Tutte ricostruzioni che sono crollate nel corso delle indagini.