Anguillara, Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate. Cos'ha fatto il marito dopo l'omicidio

Federica Torzullo, "è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto". Sono i risultati, secondo quanto apprende AGI, dell'autopsia effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma. L'autopsia si è svolta sul corpo della donna, uccisa dal marito, Claudio Carlomagno nella loro abitazione nel Comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Secondo le prime rilevazioni, Federica Torzullo è stata spogliata dal marito prima di essere seppellita. Sono i risultati, secondo quanto apprende LaPresse, dell'autopsia effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale della Sapienza a Roma sul corpo della donna, scomparsa l'8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e il cui corpo è stato ritrovato domenica. Il marito è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. L'autopsia è stata effettuata dalla dottoressa Benedetta Baldari per la procura, dal professor Giulio Sacchetti per l'imputato, dal professor Gino Saladini per parte civile (figlio) e dal dottor Antonello Cirnelli per parte civile (genitori).