No, Papa Leone non ha già traslocato al Palazzo Apostolico. La foto e il dettaglio rivelatore

Francesco Capozza 20 gennaio 2026 a

a

a

Nelle ultime ore sta circolando sui social network e su alcuni siti d’informazione cattolica la notizia che Papa Leone XIV si sarebbe finalmente trasferito nell’appartamento pontificio al terzo piano del Palazzo Apostolico: è una fake news. A dare adito a questa erronea comunicazione è stata una foto, che qui riproponiamo, che secondo questi siti sarebbe stata scattata ieri mattina, lunedì 19 gennaio, e che immortalerebbe attività dietro le finestre dell’appartamento privato dei pontefici. Anche questo non è vero perché si nota chiaramente la tenda parasole alla finestra dello studio privato del pontefice che viene aperta esclusivamente la domenica, in occasione della recita dell’Angelus da parte del Santo Padre.

Il Tempo è in grado di smentire categoricamente che Papa Leone si sia trasferito a Palazzo e nostre autorevoli fonti ci confermano che i lavori all’appartamento sono ancora in corso. Ci viene inoltre riferito che il pontefice non vi si trasferirà prima di febbraio, presumibilmente intorno alla prima metà del mese prossimo. Fin dal giorno della sua elezione Papa Prevost ha deciso di non abitare a Santa Marta come fece Francesco per tutto il suo pontificato e di tornare a risiedere, come tutti i pontefici fino a Benedetto XVI, al Palazzo Apostolico. Tuttavia, i dodici anni di assenza papale hanno fatto sì che la manodopera ordinaria sia stata ridotta al minimo indispensabile e numerose e vistose infiltrazioni provenienti dal tetto abbiano reso inagibile l’intero immobile al terzo piano della palazzina.

Le nostre fonti ci confermano che gli operai sono ancora a lavoro e che la ristrutturazione dell’intero appartamento così come voluta da Leone XIV sia ancora in corso. Peraltro, chi è solito frequentare la piccola cittadella vaticana, ha notato che nel cortile interno sono a tutt’oggi presenti i camion e le gru che gli operai stanno utilizzando quotidianamente per i lavori all’immobile. Il Santo Padre risiede ancora nella sua casa a Palazzo del Sant’Uffizio, dove vive dal 30 gennaio 2023 quando Papa Francesco lo nominò Prefetto del Dicastero per i Vescovi chiamandolo a far parte della Curia Romana.