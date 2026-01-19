Valentino, l'ultimo maestro di stile. Meloni: l'Italia perde una leggenda

Foto: LaPresse

Addio a Valentino Garavani, simbolo del made in Italy nel mondo. "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana. Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto", scrive in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nato a Voghera l'11 maggio 1932, lo stilista aveva scelto la Capitale come patria d'elezione, città in cui ha vissuto e lavorato per decenni e dove nel 1959 fonda la maison che porta il suo nome, destinata a diventare un simbolo globale dell'alta moda italiana. Il celebre stilista è morto a Roma all'età di 93 anni. La camera ardente sarà allestita all'interno dello spazio PM23, in piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il funerale, invece, si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica.