Donna scomparsa ad Anguillara: marito portato in caserma

Claudio Carlomagno, l'uomo indagato per omicidio in relazione alla scomparsa di sua moglie Federica Torzullo, si trova nella caserma di Anguillara dove sara' ascoltato dai carabinieri. Poco fa nella sede della sua azienda e' stato trovato un cadavere che potrebbe essere quello della donna. Il corpo non e' stato ancora identificato, ma gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi. La 41enne, sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, sarebbe dunque stata uccisa. Indagini in corso.