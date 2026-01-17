Intelligenza artificiale, il35,6% di micro e piccole imprese la utilizza

Redazione 17 gennaio 2026 a

Per micro e piccole imprese l'intelligenza artificiale non è una minaccia. Al contrario è un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. E' quanto emerge da un'indagine dall'Area studi e ricerche della CNA su oltre 2.500 imprese. Il 35,6% del campione dichiara di impiegare l'Ia, il 16,4% un solo strumento e il 19,2% almeno due delle principali tecnologie dell'intelligenza artificiale. Da analoga indagine condotta 18 mesi fa (limitata al settore manifatturiero) soltanto il 5,2% aveva iniziato a impiegarla. Inoltre, c'è un altro 15,4% che ne sta valutando l'impiego. Con la rapida diffusione nei processi produttivi aumentano anche il livello di conoscenza e l'orientamento positivo a impiegarla. Il 27% degli intervistati dichiara di avere una buona o ottima conoscenza dell'Ia e oltre il 57% esprime una valutazione favorevole, rispetto al 44% della precedente rilevazione. Soltanto il 12,4% esprime un giudizio negativo.