Carbonia, trovato un cadavere avvolto dal fuoco

Nella notte i carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti nel parco Rosmarino, a Carbonia, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo. La vittima e' stata identificata e si tratta di un 53enne del luogo, disoccupato e gia' noto alle Forze di Polizia. L'intervento e' scattato dopo una segnalazione arrivata ai Vigili del Fuoco, per un principio di incendio all'interno dell'area verde. Arrivati sul posto per spegnere il rogo, gli operatori hanno scoperto che le fiamme stavano bruciando gli arti inferiori di una persona, che si trovava a terra, in posizione supina. L'area e' stata delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.