Salvo Sottile, torno al martedì per raccontare i Far West d'Italia

Redazione 16 gennaio 2026

"Torniamo in una collocazione nuova che ci sembra più coerente con il tipo di racconto che vogliamo proporre, che è quello dei grandi Far West d'Italia. Ce ne sono tantissimi e cercheremo di raccontarli alla nostra maniera". Salvo Sottile torna da martedì 20 gennaio in prima serata su Rai3 con ulteriori undici puntate di Far West, dopo le undici andate in onda il venerdì nella seconda parte dell'anno passato.

"L'inchiesta resta il nostro core business, cioè la cosa principale su cui puntiamo, ma ci sembra giusto andare in onda in un altro giorno, all'inizio della settimana - spiega all'ANSA il giornalista -. Cercheremo di contrapporre ai talk politici un racconto della realtà più vicino alla gente. Questo è il senso di quello che vogliamo fare".

Il martedì vanno in scenda i talk di Retequattro e La7. "Siamo abituati a combattere in serate non proprio facili - afferma Sottile -. Il venerdì era una serata molto difficile, il martedì lo è altrettanto, ma ci sembra una collocazione più coerente con il tipo di racconto che vogliamo proporre che è un racconto più sul territorio. Vogliamo parlare dei Far West che ci sono in Italia, da quello della sicurezza a quello della giustizia, fino a quello dei luoghi dove non c'è un presidio, sui quali vogliamo accendere una luce".



"Ci sarà qualche aggiustamento - prosegue il conduttore -, a partire dallo studio che sarà ancora più raccolto e più caldo, ma ci saranno anche molti collegamenti in diretta. La mia idea è quella di proporre un racconto con molte situazioni fuori, non parlo soltanto di servizi e di inchieste, ma anche di luoghi che si accendono in quel momento. Queste sono le novità: mentre prima c'erano servizi chiusi e confezionati, ora andremo molto di più sul territorio e apriremo delle finestre proprio per cercare di raccontare delle inchieste in diretta".

Non mancheranno approfondimenti con gli esperti della materia in discussione. "Avremo tanti ospiti, che non sono quelli dei talk, perché noi siamo l'anti-talk - sottolinea Sottile -.Avremo ospiti che servono realmente ad approfondire e dare al telespettatore una chiave di lettura diversa".

Si parte martedì prossimo alle 21.2O. "Sui temi della prima puntata ci stiamo ancora ragionando, ma pensiamo di raccontare il Far West della giustizia - fa sapere -. Un argomento di attualità, anche perché c'è il referendum, ma ci sono anche tante storie figlie di una giustizia che non viene percepita dalla gente come una giustizia giusta. Mi riferisco per esempio a tanti casi di scarcerazioni che poi finiscono in omicidi.

Basta vedere il caso di Aurora a Milano. Oppure di accoltellamenti che avvengono per strada, perché magari ci sono persone in giro per l'Italia che dovevano essere espulse e invece non lo sono state. Insomma il Far West della giustizia è un Far West con tanti colori e cercheremo sicuramente di raccontarlo con tante storie diverse".