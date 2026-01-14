Il Verminaio: dossieraggi, media e potere. Il lato oscuro della cronaca con Cavallaro e Bolloli

14 gennaio 2026 a

Nuova settimana, nuova puntata de Il lato oscuro della cronaca. Rita Cavallaro apre il 2026 con un episodio che si allontana dal sangue per entrare nel cuore della cronaca giudiziaria: il caso del Verminaio, l’inchiesta sui dossieraggi interni alla Direzione Nazionale Antimafia, la “super procura” voluta da Giovanni Falcone. Ospite in studio Brunella Bolloli, giornalista di Libero e coautrice del libro Il Verminaio.

Al centro della discussione: accessi abusivi alle banche dati, fughe di notizie, rapporti opachi tra apparati dello Stato e giornalisti, e un sistema che avrebbe colpito soprattutto politici del centrodestra, trasformando informazioni riservate in armi mediatiche. Dalle indagini di Perugia sul caso Striano–Laudati fino alle nuove polemiche legate al dossier Bellavia e al ruolo di Report, la puntata ricostruisce il confine sottile – e spesso superato – tra diritto di cronaca, giornalismo d’inchiesta e reato penale. Una riflessione scomoda ma necessaria sul potere delle informazioni, sulla responsabilità dei media e su cosa accade quando il “tempio della legalità” diventa un colabrodo.