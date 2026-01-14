Il Verminaio: dossieraggi, media e potere. Il lato oscuro della cronaca con Cavallaro e Bolloli
Nuova settimana, nuova puntata de Il lato oscuro della cronaca. Rita Cavallaro apre il 2026 con un episodio che si allontana dal sangue per entrare nel cuore della cronaca giudiziaria: il caso del Verminaio, l’inchiesta sui dossieraggi interni alla Direzione Nazionale Antimafia, la “super procura” voluta da Giovanni Falcone. Ospite in studio Brunella Bolloli, giornalista di Libero e coautrice del libro Il Verminaio.
Al centro della discussione: accessi abusivi alle banche dati, fughe di notizie, rapporti opachi tra apparati dello Stato e giornalisti, e un sistema che avrebbe colpito soprattutto politici del centrodestra, trasformando informazioni riservate in armi mediatiche. Dalle indagini di Perugia sul caso Striano–Laudati fino alle nuove polemiche legate al dossier Bellavia e al ruolo di Report, la puntata ricostruisce il confine sottile – e spesso superato – tra diritto di cronaca, giornalismo d’inchiesta e reato penale. Una riflessione scomoda ma necessaria sul potere delle informazioni, sulla responsabilità dei media e su cosa accade quando il “tempio della legalità” diventa un colabrodo.