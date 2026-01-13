Federica Torzullo, indagine per omicidio e sospetti sul marito. Sequestrati auto e cellulari

Foto: Ansa

Pina Sereni 13 gennaio 2026 a

Sono proseguite fino a tarda notte le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni, scomparsa nel nulla dallo scorso 8 gennaio dal comune di Anguillara Sabazia, località sul lago di Bracciano in provincia di Roma. La denuncia di scomparsa era stata presentata dal marito della 41enne il giorno dopo. Ma le dichiarazioni di Claudio G. coniuge di Torzullo e titolare di una ditta di movimento terra, non hanno convinto gli investigatori del nucleo investigativo comando territoriale dei carabinieri di Ostia, che coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia stanno conducendo un'indagine per omicidio.

Ieri è stata perquisita e sequestrata l'abitazione della coppia e sono stati sequestrati l'auto del marito e i telefoni cellulari. Le ricerche sono state estese oltre che nel lago di Bracciano anche nella ditta del marito, al momento sospettato di omicidio. Moglie e marito erano in fase di separazione e breve era sta fissata l'udienza davanti al giudice civile.