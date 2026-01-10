Terremoto in Calabria, maxi-scossa in mare avvertita anche in Sicilia: cosa succede

Foto: Ingv.it

Paura in Calabria per una scossa fortissima, che fortunatamente ha avuto il suo epicentro lontano dalla costa. Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è stata registrata dall'Ingv a largo della Costa Calabra sud orientale. L'epicentro è stato in mare, a una profondità di 65 chilometri; 65 Km a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 Km a Sud Est di Messina. La scossa è stata avvertita anche dagli abitanti di Messina.

«La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunatamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell’area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni», dice a Rainews, Domenico Cottarella, direttore della Protezione civile in Calabria. «Ci sono state tante interazioni sui social – aggiunge – in questi casi scatta l’emotività, è comprensibile e noi siamo qui», ha spiegato.

«La nostra è una regione ad alta pericolosità sismica – ricorda Cottarella – per la sua conformazione geologica e la sua posizione nelle placche tettoniche. Nella storia abbiamo avuto terremoti importanti e seri. Bisogna esserne consapevoli. Ora, finita la prima ricognizione, la nostra sala operativa è in allerta. Abbiamo anche un sistema di pianificazione regionale e comunale. Il terremoto non è prevedibile, ma siamo tutti però pronti a reagire sinergicamente. Ai cittadini, in caso di scossa, dico di adottare provvedimenti di autoprotezione, uscire ordinatamente dalle abitazioni, evitare ascensori, essere il più possibile razionali, anche se non è facile».