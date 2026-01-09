Terremoti: scossa sul lato bresciano del Garda, avvertita anche in 13 Comuni veneti

Redazione 09 gennaio 2026 a

Si è avvertita anche in 13 comuni della provincia di Verona, la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 localizzata oggi pomeriggio alle 15.30 a 4 chilometri a ovest di Tignale (Brescia), sulla sponda lombarda del lago di Garda. Più distintamente si è avvertita nel comune di Brenzone sul Garda che sta proprio sulla sponda opposta del lago, di fronte a Tignale. Segnalazioni ci sono state anche Malcesine, sul Monte Baldo e in tutta la costa veronese del Garda, fino ad arrivare ad Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, distanti una ventina di chilometri dall'epicentro.