Ranucci se la prende col Tempo: "L'intervista a Renzi creata ad arte per gettare fango su Report"

Redazione 10 gennaio 2026

"Ecco come si costruisce la macchina del fango contro Report, attraverso l'asse giornali Angelucci-Gasparri". Il giornalista Sigfrido Ranucci inveisce sui social contro il Tempo. Nel mirino del conduttore un'intervista a Matteo Renzi, realizzata da Dario Martini. Secondo il cronista di Rai 3, il colloquio sarebbe "la prova della malafede" della strategia della maggioranza per mettere in difficoltà il suo format. Il capogruppo di Forza Italia in Senato, secondo la sua personale ricostruzione, infatti, avrebbe accusato Bellavia, consulente dei pm, facendosi ispirare esclusivamente dai nostri interrogativi. "Da dove prende l'informazione Gasparri, ribadisce. Da una domanda di un giornalista del Tempo al leader di Italia Viva, che ignaro abbocca. Il tempo, con il "t" minuscola" è galantuomo, la verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici. Cit. Epitteto". In poche parole, per Ranucci l'ex premier è un pivellino che cade al primo interrogativo scomodo, il veterano parlamentare azzurro uno che copia e non pensa, mentre il nostro giornale la punta dell'iceberg di un fantomatico complotto.