Meteo, arriva l'aria polare sull'Italia: piogge, neve e calo delle temperature. Poi...

Nel corso delle prossime ore una circolazione depressionaria si muoverà sull'Europa inviando aria più fredda d'estrazione polare anche sul Mediterraneo. Per oggi condizioni meteo instabili, soprattutto sui settori tirrenici del Centro-Sud dove sono previsti piogge e acquazzoni intermittenti. L'aria fredda nella notte raggiungerà il nostro Paese portando precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali dove la quota neve calerà rapidamente fin verso i 700-1000 metri. Nella giornata di sabato residua instabilità al Centro e maltempo che si sposta verso il Sud, con neve a quote collinari e temperature in generale diminuzione. Tra domenica e lunedì ancora afflusso freddo con correnti settentrionali ma condizioni meteo in generale miglioramento ovunque. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana conferma una tregua dal maltempo con l'arrivo di un promontorio anticiclonico che porterà rialzo termico ma comunque senza particolari eccessi.

Previsioni meteo per oggi :

AL NORD : Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con locali piogge sulla Liguria e precipitazioni sparse sulle Alpi nevose fino a bassa quota. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi con neve a quote medio-basse, asciutto altrove. In serata e nella notte ancora molte nubi con tempo asciutto e fenomeni sui settori alpini con neve fin verso i 300-500 metri.

AL CENTRO : Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni, con quota neve in calo sui 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse con neve in Appennino fin sotto i 1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE : Al mattino locali piogge su Sardegna e settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge sparse e neve in Appennino a quote medie e fin verso gli 800 metri sui rilievi della Sardegna, più asciutto sui settori adriatici. Temperature minime in generale rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al Nord ed in aumento sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani :

AL NORD : Al mattino molta nuvolosità in transito specie al Nord-Est ma con tempo asciutto, maggiori aperture al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con graduali schiarite da ovest verso est.

AL CENTRO : Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni con precipitazioni su Lazio e Abruzzo, neve nelle zone interne fin verso i 700-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE : Al mattino maltempo diffuso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 900-1200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi i 1000-1200 metri, fin verso gli 800 metri sulla Sardegna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma con residui fenomeni e quota neve in calo fin verso gli 800-1000 metri e fino ai 700 metri sulla Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento al nord ed in calo altrove.

Previsioni meteo per domenica :

AL NORD : Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Qualche addensamento in più in arrivo dalla serata ma senza fenomeni associati.

AL CENTRO : Condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità sui settori adriatici e ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio qualche fenomeno specie sull'Abruzzo con neve oltre gli 800 metri. In serata tornano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.