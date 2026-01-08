Venezuela, liberato l'imprenditore Gasperin. E ora si spera per Trentini

Foto: Ansa

Tommaso Manni 08 gennaio 2026

Il Venezuela ha liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin. Speranze per Alberto Trentini e altri italiani in carcere nel paese sudamericano. Il presidente del Parlamento del Venezuela Jorge Rodriguez nelle scorse ore aveva annunciato il rilascio di “un numero cospicuo” di cittadini detenuti, compresi stranieri. Si tratta di un gesto “di pace unilaterale”, secondo Rodriguez, non concordato con altre parti. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Pais. Rodriguez ha affermato che il numero totale delle persone sarà noto “nelle prossime ore” e ha ringraziato l’ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Lula Da Silva e il governo del Qatar per la loro mediazione. Anche il cooperante italiano, Alberto Trentini, è fra i detenuti stranieri in Venezuela. Trentini si trova in carcere dal 15 novembre 2024. Sono almeno 20 gli altri italiani detenuti.