Crans Montana, la Procura di Roma apre inchiesta sul rogo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo relativo al rogo di Crans-Montana, che è costato la vita a 40 persone: il procedimento per omicidio colposo e incendio è stato avviato dai pm della Capitale, competenti per episodi che riguardano gli italiani all'estero. Gli inquirenti mantengono per il momento il massimo riserbo. Anche il Belgio si è unito a Francia e Italia, aprendo un'inchiesta per facilitare l'assistenza alle vittime e garantire il coordinamento tra le loro famiglie in Belgio e le autorità svizzere, secondo quanto affermato dal procuratore federale Marc Rezette. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, verranno ascoltati di nuovo nella giornata di domani dagli investigatori svizzeri: i due sono indagati per incendio, lesioni e omicidio colposo. Secondo quanto riferisce l'emittente francese BfmTv l'interrogatorio, al quale assisterà il legale di diverse famiglie delle vittime Sébastien Fanti, si concentrerà sulla "loro situazione personale", non sui fatti.

L'avvocato, contattato dall'emittente, si augura che venga decisa "la custodia cautelare" per i due titolari. Secondo uno studio del funzionario dei vigili del fuoco di Ragusa Giovanni Bellomia, autore di diversi manuali di prevenzione antincendio, e dell'architetto Marina Bellomia i ragazzi all'interno del locale avrebbero avuto "solo 140 secondi per salvarsi". La Svizzera domani sarà in lutto per onorare le vittime della strage: a Martigny ci saranno circa mille ospiti, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron.