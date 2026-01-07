Lotteria Italia 2026, l'elenco dei biglietti vincenti: come controllare se hai vinto
Roma e la sua provincia fanno il pieno di biglietti fortunati. Nella capitale è finito il primo premio della Lotteria Italia 2025 da 5 milioni di euro, col tagliando T270462. Come riportato da Agipronews, il tagliando è stato venduto presso il Bar "Le 7 Meraviglie" in via Cassia, 664. A Ciampino va invece il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro: tagliando E334755. Il terzo premio da 2 milioni al biglietto L430243 è stato venduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro al tagliando D019458 venduto a Jerzu in provincia di Nuoro. Il quinto premio da un milione di euro al tagliando Q331024 venduto ad Albano Laziale, in provincia di Roma.
Accanto ai premi più cospicui, la Lotteria Italia assegna anche premi di "consolazione, di 100 mila, 50 mila e 20 mila euro, assieme a un premio speciale da 300 mila euro. Quest'ultimo è stato assegnato al biglietto M291089, venduto ad Auronzo Di Cadore (BL). Per verificare il proprio tagliando è possibile scaricare l'app My Lotteries disponibile per smartphone iOS e Android.
Premi seconda categoria
F 460252 PERGINE VALSUGANA TN 100.000,00
F 495065 CARCARE SV 100.000,00 R 116579 San Nicola la Strada CE 100.000,00
B 355821 DESENZANO DEL GARDA BS 100.000,00
B 408458 NAPOLI NA 100.000,00
M 082984 SOMMA LOMBARDO VA 100.000,00
U 473669 CINISELLO BALSAMO MI 100.000,00
S 203579 MILANO MI 100.000,00
N 010700 ROMA RM 100.000,00
G 227785 BARBERINO DI MUGELLO FI 100.000,00
V 055420 CUVIO VA 100.000,00
S 463626 PESCARA PE 100.000,00
Z 455638 MONTEPAONE CZ 100.000,00
T 243441 CASTROCIELO FR 100.000,00
R 040814 LEVATE BG 100.000,00
G 279874 TORINO TO 100.000,00
E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 100.000,00
I 429575 GIOIA DEL COLLE BA 100.000,00
L 298491 ANCONA AN 100.000,00
O 116424 Roma RM 100.000,00
V 213185 SOMMACAMPAGNA VR 100.000,00
L 253421 CASTELLARO IM 100.000,00
S 152617 NOGAREDO TN 100.000,00
N 423461 MODENA MO 100.000,00
R 318537 CROTONE KR 100.000,00
Z 389503 MILANO MI 100.000,00
A 476470 PESCARA PE 100.000,00
C 366742 NAPOLI NA 100.000,00
Q 224705 CIVITELLA IN
VAL DI CHIANA AR 100.000,00
I 476752 TORINO TO 100.000,00
Premi di terza categoria
C 431308 NAPOLI NA 50.000,00
S 428559 PISTOIA PT 50.000,00
E 312271 FIORENZUOLA D'ARDA PC 50.000,00
Z 166541 Roma RM 50.000,00
T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 50.000,00
U 309578 SENIGALLIA AN 50.000,00
Z 144713 BARI BA 50.000,00
P 361311 SAN SALVO CH 50.000,00
Q 220879 NOVARA NO 50.000,00
Z 353771 AURONZO DI CADORE BL 50.000,00
G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA 50.000,00
V 015643 ASCOLI SATRIANO FG 50.000,00
V 057512 GALLICANO NEL LAZIO RM 50.000,00
Q 219217 CREMELLA LC 50.000,00
O 226436 PREVALLE BS 50.000,00
A 171897 San Nicola la Strada CE 50.000,00
G 004181 CALCINATE BG 50.000,00
M 433499 BOLOGNA BO 50.000,00
L 230622 VERONA VR 50.000,00
C 183249 Ariccia RM 50.000,00
V 392187 PIETRA VAIRANO CE 50.000,00
G 135863 Frascati RM 50.000,00
C 248913 RIMINI RN 50.000,00
S 010555 BELFORTE MONFERRATO AL 50.000,00
E 091798 SAN MAURO PASCOLI FC 50.000,00
P 001034 NUMANA AN 50.000,00
S 121337 Roma RM 50.000,00
Q 419219 FOGGIA FG 50.000,00
L 462968 UDINE UD 50.000,00
O 331476 NAPOLI NA 50.000,00
R 408948 NAPOLI NA 50.000,00
C 418134 ROMA RM 50.000,00
N 028152 MILANO MI 50.000,00
M 472501 RUBIERA RE 50.000,00
C 216443 BERGAMO BG 50.000,00
Z 132743 TORINO TO 50.000,00
F 466560 TORINO TO 50.000,00
I 073408 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00
D 033808 REGGIO CALABRIA RC 50.000,00
T 255565 FIORENZUOLA D'ARDA PC 50.000,00
E 066928 ALESSANDRIA AL 50.000,00
V 216173 MONTEFORTE D ALPONE VR 50.000,00
Z 031713 RAVENNA RA 50.000,00
Q 330855 CALALZO DI CADORE BL 50.000,00
F 339474 RAPALLO GE 50.000,00
V 259119 SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 50.000,00
T 493114 FIRENZE FI 50.000,00
R 435513 MARSALA TP 50.000,00
G 119037 Padova PD 50.000,00
I 293236 MASSA LOMBARDA RA 50.000,00
M 497604 CASARANO LE 50.000,00
AA 291027 ONLINE 50.000,00
O 475636 GUBBIO PG 50.000,00
R 486593 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00
E 289487 FERRARA FE 50.000,00
R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 50.000,00
P 403550 VIGEVANO PV 50.000,00
T 346930 TIVOLI RM 50.000,00
M 154316 Roma RM 50.000,00
S 221283 CAMPO GALLIANO MO 50.000,00
Premi Quarta categoria
G 307544 MILANO MI 20.000,00
B 469167 SALA CONSILINA SA 20.000,00
AA 220817 ONLINE 20.000,00
D 048462 FORNOVO DI TARO PR 20.000,00
V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO ME 20.000,00
O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA AL 20.000,00
O 107429 Palermo PA 20.000,00
U 332441 MILANO MI 20.000,00
T 117121 Due Carrare PD 20.000,00
D 043028 BOLOGNA BO 20.000,00
C 210612 RIMINI RN 20.000,00
I 357941 PALERMO PA 20.000,00
S 060016 GALLIATE NO 20.000,00
A 131162 Roma RM 20.000,00
D 439450 LICATA AG 20.000,00
U 361241 ROMA RM 20.000,00
T 438695 NAPOLI NA 20.000,00
D 396734 LIVORNO LI 20.000,00
Q 262299 PADOVA PD 20.000,00
B 134389 Berceto PR 20.000,00
T 259078 MILANO MI 20.000,00
Z 370772 CASERTA CE 20.000,00
D 337349 SALA CONSILINA SA 20.000,00
V 289642 ROMA RM 20.000,00
R 484808 ROCCA PRIORA RM 20.000,00
P 014180 PARMA PR 20.000,00
Z 480095 PONCARALE BS 20.000,00
C 009689 ASTI AT 20.000,00
V 206182 RAPALLO GE 20.000,00
S 130035 Fabro TR 20.000,00
L 390343 ARTENA RM 20.000,00
I 397712 ORBASSANO TO 20.000,00
D 284337 CERIALE SV 20.000,00
D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE VR 20.000,00
O 054744 MIRANDOLA MO 20.000,00
F 038719 GIOIOSA MAREA ME 20.000,00
O 209513 MILANO MI 20.000,00
T 050794 VEGGIANO PD 20.000,00
L 133093 Roma RM 20.000,00
E 184779 Castel San Pietro Terme BO 20.000,00
O 347724 BRUGNATO SP 20.000,00
A 099940 POMEZIA RM 20.000,00
N 140942 Roma RM 20.000,00
Q 340409 GRAGNANO NA 20.000,00
U 285126 ISOLA DEL LIRI FR 20.000,00
V 145151 NUMANA AN 20.000,00
F 129538 Modugno BA 20.000,00
T 259699 TAINO VA 20.000,00
C 175266 Iseo BS 20.000,00
G 011900 VENEZIA VE 20.000,00
C 187813 Roma RM 20.000,00
R 481321 FONTE NUOVA RM 20.000,00
P 221793 ROMA RM 20.000,00
F 022379 TARSIA CS 20.000,00
O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC 20.000,00
B 417083 GENOVA GE 20.000,00
Q 474963 PRATO PO 20.000,00
T 105272 San Vitaliano NA 20.000,00
P 286138 LIVORNO LI 20.000,00
Q 280839 MARCIANISE CE 20.000,00
R 137018 Roma RM 20.000,00
R 024986 POTENZA PZ 20.000,00
P 230883 SALA CONSILINA SA 20.000,00
N 352908 CHATILLON AO 20.000,00
D 004044 MARTIGNACCO UD 20.000,00
M 086488 GALLICANO NEL LAZIO RM 20.000,00
U 482325 FERENTINO FR 20.000,00
C 189316 Roma RM 20.000,00
O 001357 TIVOLI RM 20.000,00
T 103398 Roma RM 20.000,00
C 039811 ROMA RM 20.000,00
L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA 20.000,00
U 335141 VITERBO VT 20.000,00
M 491636 LIMBIATE MB 20.000,00
U 121289 Roma RM 20.000,00
L 307590 NAPOLI NA 20.000,00
F 051382 VILLACIDRO SU 20.000,00
R 029869 ROMA RM 20.000,00
B 300902 SAN GREGORIO MATESE CE 20.000,00
T 209780 MAZZANO BS 20.000,00
T 491291 CORIGLIANO ROSSANO CS 20.000,00
G 432952 BRESCIA BS 20.000,00
C 192870 Roma RM 20.000,00
V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 20.000,00
R 380341 ANAGNI FR 20.000,00
AA 378493 ONLINE 20.000,00
F 264400 ALIFE CE 20.000,00
G 056308 CARAVAGGIO BG 20.000,00
C 244384 MOSCIANO SANT’ANGELO TE 20.000,00
Q 133568 Conegliano TV 20.000,00
D 335754 FORMIGINE MO 20.000,00
C 191337 ROMA RM 20.000,00
U 404738 MESSINA ME 20.000,00
O 308074 LIVORNO LI 20.000,00
G 172079 Roma RM 20.000,00
Q 159289 REGGELLO FI 20.000,00
Q 200159 CIVITELLA D'AGLIANO VT 20.000,00
B 489440 TRIESTE TS 20.000,00
D 475979 ANGRI SA 20.000,00
M 268445 RIZZICONI RC 20.000,00
A 484127 SAVONA SV 20.000,00
U 277736 CAIVANO NA 20.000,00
U 290230 ROMA RM 20.000,00
P 020031 SOVERATO CZ 20.000,00
L 462145 VILLESSE GO 20.000,00
C 433551 TAORMINA ME 20.000,00
P 414273 GAETA LT 20.000,00
N 310054 CAGLIARI CA 20.000,00
R 343286 RIVALTA DI TORINO TO 20.000,00
U 486455 MONTIGNOSO MS 20.000,00
G 149349 Roma RM 20.000,00
C 312266 GENOVA GE 20.000,00
C 498889 PIETRASANTA LU 20.000,00
N 155198 Chieti CH 20.000,00
S 294818 TORINO TO 20.000,00
L 371060 TORINO TO 20.000,00
Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA VI 20.000,00
P 392591 BOLOGNA BO 20.000,00
A 437119 GALLIPOLI LE 20.000,00
C 285823 PALMANOVA UD 20.000,00
M 230724 JESOLO VE 20.000,00
B 197000 ROMA RM 20.000,00
T 048864 DESENZANO DEL GARDA BS 20.000,00
A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 20.000,00
G 086958 ROMA RM 20.000,00
I 142272 Sesto Fiorentino FI 20.000,00
A 382183 CASTEL MAGGIORE BO 20.000,00
R 310637 VIMERCATE MB 20.000,00
S 472066 LUCIGNANO AR 20.000,00
P 482936 TORRE PELLICE TO 20.000,00
T 488461 GIULIANOVA TE 20.000,00
C 167706 Gonars UD 20.000,00
L 306170 CATANZARO CZ 20.000,00
C 366465 PORDENONE PN 20.000,00
L 444286 TORINO TO 20.000,00
F 253844 DOLO VE 20.000,00
D 271564 SALA CONSILINA SA 20.000,00
E 273527 ROMA RM 20.000,00
Q 045872 CINGOLI MC 20.000,00
B 243922 SARTEANO SI 20.000,00
D 113976 Roma RM 20.000,00
G 254759 LECCE LE 20.000,00
T 246252 FIRENZE FI 20.000,00
E 184497 Teano CE 20.000,00
B 324560 LA MADDALENA SS 20.000,00
L 004685 LUGO RA 20.000,00
F 047063 SAVONA SV 20.000,00
AA 317629 ONLINE 20.000,00
D 137375 Vignate MI 20.000,00
C 190810 ROMA RM 20.000,00
O 321285 GEMONA
DEL FRIULI UD 20.000,00
M 236176 BAGNO A
RIPOLI FI 20.000,00
E 098608 TOLFA RM 20.000,00
T 463313 ORICOLA AQ 20.000,00
D 096763 RUOTI PZ 20.000,00
N 039509 CAGLIARI CA 20.000,00
O 471371 PIANO DI
SORRENTO NA 20.000,00
S 212037 CATANIA CT 20.000,00
C 308691 VALLATA AV 20.000,00
I 302163 SIRACUSA SR 20.000,00
A 336852 PADOVA PD 20.000,00
L 287418 ROMA RM 20.000,00
T 431412 ROMA RM 20.000,00
L 049352 SAN SALVATORE TELESINO BN 20.000,00
U 077847 PRIZZI PA 20.000,00
I 311395 ANGRI SA 20.000,00
B 382220 AOSTA AO 20.000,00
G 351469 LUCCA LU 20.000,00
M 003082 MILAZZO ME 20.000,00
L 312092 RIVOLI TO 20.000,00
I 095731 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00
R 236630 CESA CE 20.000,00
V 216212 SEZZE LT 20.000,00
S 355283 MANTOVA MN 20.000,00
A 403172 POMEZIA RM 20.000,00
Z 483397 MORRO D’ORO TE 20.000,00
C 329828 SOMMA CAMPAGNA VR 20.000,00
U 358618 ANTRODOCO RI 20.000,00
V 307045 CASTEL GOFFREDO MN 20.000,00
Z 218184 POGGIO FIORITO CH 20.000,00
B 221743 CATANIA CT 20.000,00
Z 330530 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00
A 471151 MIRABELLA ECLANO AV 20.000,00
G 158475 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00
U 304756 SALA CONSILINA SA 20.000,00
AA 261588 ONLINE 20.000,00
O 038082 GIOIA DEL COLLE BA 20.000,00
D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO BS 20.000,00
G 018741 CALCINATO BS 20.000,00
S 126562 Roma RM 20.000,00
V 486619 GUIDONIA MONTECELIO RM 20.000,00
L 439226 FORMIGINE MO 20.000,00
F 139871 Gonars UD 20.000,00
C 274898 PARTINICO PA 20.000,00
I 427451 FOLIGNO PG 20.000,00
L 284333 TAGGIA IM 20.000,00
O 451758 NAPOLI NA 20.000,00
A 430326 FAICCHIO BN 20.000,00
L 318846 CERIGNOLA FG 20.000,00
Q 485895 TERNI TR 20.000,00
P 106297 Roma RM 20.000,00
N 436646 LAINATE MI 20.000,00
B 212706 VIESTE FG 20.000,00
R 068972 MASSA MS 20.000,00
N 409756 ALESSANDRIA AL 20.000,00
L 088653 ROMA RM 20.000,00
R 362954 VALLECROSIA IM 20.000,00
P 109516 Roma RM 20.000,00
R 038547 MORRO D'ORO TE 20.000,00
A 008063 MERANO BZ 20.000,00.