Crans-Montana, l'ambasciatore Cornado: "Verità e giustizia per vittime sarà mia priorità per il resto del mandato"

07 gennaio 2026

La verità e la giustizia per le vittime dell'incendio di Crans-Montana saranno "la priorità delle priorità per il resto del mio mandato qui a Berna". Lo afferma l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado parlando alla trasmissione "Diario del Giorno" su Retequattro, sottolineando di avvertire tale responsabilità "fino in fondo" e aver già preannunciato all'autorità cantonale del Vallese una sua visita per incontrare sia i membri del governo sia l'autorità giudiziaria. "Perché voglio che sia chiaro che l'Italia attende notizie, l'Italia vuole conoscere la verità e l'Italia vuole che venga fatta giustizia. Tutta l'Italia. E questo gli svizzeri lo hanno capito, lo hanno ben presente e si impegneranno a fondo perché giustizia sia fatta", aggiunge Cornado.