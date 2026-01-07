Assalto nell'Atlantico alla petroliera russa che trasporta greggio venezuelano

Foto: Fb

Andrea Riccardi 07 gennaio 2026

Gli Stati Uniti stanno tentando di fermare una petroliera legata al Venezuela dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l'Atlantico. L'abbordaggio potrebbe alimentare le tensioni con la Russia che ha inviato un sottomarino e diverse navi a scortare il serbatoio. L'operazione è avvenuta dopo che la petroliera Marinera, originariamente nota come Bella-1, è riuscita a superare il "blocco" marittimo statunitense di imbarcazioni sanzionate e ha respinto i tentativi della Guardia costiera statunitense di fermarla. E proprio ora la Guardia costiera sarebbe sempre in azione. A coadiuvarla ci sarebbe anche l'esercito Usa, come riportano i media britannici e russi, che pubblicano immagini di un elicottero che vokteggia sulla petroliera e sembra essere un MH-6 Little Bird americano. Funzionari statunitensi hanno confermato che al momento dell'operazione nelle vicinanze si trovavano navi militari russe, tra cui un sottomarino.

Il carro armato sta navigando nell'Atlantico a circa 124 miglia a sud dell'Islanda. In precedenza i Typhoon britannici erano stati inviati in missione per intercettare la nave. Al momento non è noto se il Regno Unito sia stato coinvolto nell'assalto alla petroliera. Downing Street, contattata dai giornali inglesi, si è rifiutata di commentare la domanda. La Marinera è l'ultima petroliera ad essere presa di mira dalla Guardia costiera statunitense dall'inizio della campagna di pressione di Donald Trump contro il Venezuela. Il mese scorso, la Guardia costiera statunitense ha tentato di abbracciare la nave nei Caraibi, munita di un mandato di cattura per presunte violazioni delle sanzioni statunitensi e per l'accusa di aver trasportato petrolio iraniano.