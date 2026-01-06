Capotreno ucciso a Bologna: presunto omicida un 36enne croato

Foto: La Presse

06 gennaio 2026

E' caccia all'uomo che, ieri sera a Bologna, ha ucciso un capotreno di 34 anni nei pressi del parcheggio per i dipendenti in stazione. A quanto si apprende, la polizia ha un nome, emerso dalla visione del girato delle telecamere. Si tratterebbe di Jelenic Marin, un 36enne di nazionalita' croata, con precedenti per reati nelle stazioni ferroviarie di altre citta', immortalato nei filmati di sorveglianza intorno alle 18. L'uomo potrebbe essere fuggito a bordo di un treno. Per questo motivo, le sue foto sono state trasmesse alle forze dell'ordine in tutte le stazioni.