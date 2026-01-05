Capotreno ucciso a coltellate a Bologna nel parcheggio della stazione

Redazione 05 gennaio 2026 a

Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, e' stato trovato morto, dopo accoltellamento con arma da taglio all'addome, come conferma la Questura di Bologna, nelle vicinanze del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Sul posto e' accorsa la polizia ferroviaria e la squadra mobile della polizia di Bologna, insieme al medico legale e alla polizia scientifica che, al momento, sta effettuando dei rilievi. La zona e' monitorata da telecamere, i cui filmati, sia di videosorveglianza interna che esterna, sono stati acquisiti e sono al vaglio dalle forze dell'ordine che sono alla ricerca dell'autore dell'omicidio.