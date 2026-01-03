Napoli, colpo nella notte di Capodanno: furto nella redazione di Repubblica

Foto: Pixabay

Angela Barbieri 03 gennaio 2026 a

a

a

Furto nella notte di San Silvestro nella redazione napoletana di Repubblica. Ignoti sono entrati nelle stanze in cui lavorano i giornalisti, in un edificio di via dei Mille, e hanno portato via cinque pc. A rendersene conto, nel primo pomeriggio del primo gennaio, è stato il cronista che ha riaperto la sede dopo il giorno festivo. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che indagano attraverso rilievi, acquisizione di testimonianze e la visione di eventuali immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto né sull’orario preciso dell’intrusione.

Video su questo argomento La mega-rissa degli stranieri a Firenze. Ma per la sinistra è stato il "Capodanno più bello"

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in una nota ha espresso “ferma condanna” per quanto accaduto, sottolineando che episodi di questo tipo colpiscono non solo un’attività professionale, ma anche il diritto all’informazione. Il prefetto ha inoltre assicurato che “saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo e vigilanza” nell’area.