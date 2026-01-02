Video choc, la mega-rissa degli stranieri in piazza Duomo a Firenze

02 gennaio 2026

Stranieri scatenati in piazza Duomo a Firenze nella notte di Capodanno. Intorno alle 00:40, una ventina di giovani di origine maghrebina hanno dato vita a una violenta rissa utilizzando tavoli, sedie e bottiglie. L'episodio è iniziato in piazza della Repubblica per poi spostarsi davanti a una pizzeria in piazza Duomo. L'esterno del locale è stato devastato. Durante la colluttazione è stata scagliata una bottiglia all'interno del locale, fortunatamente senza colpire nessuno dei dipendenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per riportare la situazione sotto controllo.In queste immagini la furia dei gruppi di nordafricani.



"Le immagini della mega rissa avvenuta in Piazza Duomo feriscono profondamente Firenze e i fiorentini", dichiarano l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e il presidente di Gioventù nazionale di Firenze Simone Sollazzo. "Una violenza brutale, gratuita, senza alcun senso, esplosa nel cuore della città, in una delle piazze più belle del mondo e, almeno sulla carta, tra le più presidiate. Scene che lasciano sgomenti e che impongono una riflessione seria: com'è possibile che tutto questo sia accaduto proprio lì, sotto gli occhi di tutti?", scrivono gli esponenti FdI. L'assessore comunale alla Sicurezza, Andrea Giorgio, parla di "strumentalizzazione" dell'episodio da parte del centrodestra.



''Nuovo anno, solito Torselli: l'episodio della rissa in piazza Duomo è grave e ci saranno le verifiche del caso da parte delle Forze dell'ordine, ma come al solito l'europarlamentare Fdi strumentalizza e dice cose non vere, scordandosi che la destra governa da tre anni e gli italiani ancora aspettano risposte sulla sicurezza - afferma Giorgio - Il meccanismo della propaganda delle destre è sempre il solito: mistificare la realtà, costruendo polemiche e bugie per coprire il loro fallimento e attaccare la sindaca Funaro e l'amministrazione (...) Raccontare il Capodanno fiorentino più bello degli ultimi anni sintetizzandolo con un solo episodio, grave, da non sottovalutare, ma comunque circoscritto come quello è manipolare la realtà". Ma le immagini parlano chiaro.