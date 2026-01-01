Garlasco, errori nelle trascrizioni. Cosa diceva Sempio: "Sono dalla nostra..."

Foto: Ansa

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". Così parlava Andrea Sempio all’inizio del 2017, subito dopo la fine dell’interrogatorio a cui viene sottoposto l'amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Sa di essere indagato e presto sarà scagionato. Ma il senso di questa intercettazione è nuovo, perché frutto di riascolto. Infatti sono diverse le intercettazioni ambientali che sono state trascritte scorrettamente o non sono state trascritte affatto nella prima inchiesta. Lo riporta Repubblica che dà notizia dell'intercettazione ambientale numero 84 trascritta, a suo tempo, in modo sbagliato: "(incomprensibile) … a parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta". In realtà, è stato accertato nella nuova indagine in corso, Sempio commenta: "A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano. Però non gli ho dato, diciamo, la risposta… perfetta".

La procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone con l’aggiunto Stefano Civardi, sta accertando la correttezza delle trascrizioni dell'epoca, quando l'attuale indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasti (condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi) o con altri era stato indagato ma non c'erano state perquisizioni, comparazione del Dna e le intercettazioni erano durate solo 15 giorni.

Tornando all’intercettazione 84, il padre, Giuseppe Sempio, poco dopo gli fa una domanda sul Dna. Il figlio risponde: "Una roba tecnica e poi non ne parliamo… (a bassa voce) però si vedeva che mi ha fatto domande che… inerenti a quello… sul… cioè comunque secondo me erano abbastanza… (Fine trascrizione)". "Mia… allora mi ha chiesto cosa faceva a casa dei Poggi, io ho detto che giocavamo nelle due sale, giù e sopra…. e lui continuava perché sia giù che su che giocavate cioè". La frase si conclude così: "Comunque secondo me erano abbastanza dalla mia". Concetto ribadito da Sempio parlando con un amico il giorno dopo. DIce che chi lo ha interrogato era "abbastanza dalla nostra parte, tra virgolette. Si vede che anche loro c’hanno voglia di finirla in fretta".