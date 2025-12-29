Garlasco, il medico legale a Zona Bianca: "Scenario tutto da riscrivere". Cosa sappiamo oggi

Redazione 29 dicembre 2025 a

"Al momento il caso Garlasco, dal punto di vista medico-legale, è tutto da riscrivere". A dirlo a Zona Bianca Vittorio Fineshi, il ctu nominato dal tribunale. "Al di là delle polemiche che servono sempre in un caso in cui non ci può essere un'unica strada da seguire - sottolinea - il dato importante è questo perché non abbiamo epoca di morte, così come non sappiamo il mezzo". A suo parere, quindi, c'è tutto "un grande scenario che deve essere dipinto". Non possiamo, infatti, dire "se c'era un'unica persona o se ce ne fossero due, così non possiamo dire se c'è un unico mezzo o se fossero due, conseguentemente non possiamo neanche restringere. Non lo facevano neanche le perizie. Allo stesso tempo non possiamo sostenere che quell'epoca di morte va catalogata in pochi minuti perché non abbiamo gli strumenti per farlo".