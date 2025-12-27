Garlasco, c'è un video di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: cosa mostra

27 dicembre 2025 a

Non solo nella casa di Chiara Poggi, ma anche nel suo computer. Spunta un video di Andrea Sempio nel pc della ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Le immagini sarebbero state registrate da Marco Poggi, il fratello di Chiara, nel marzo del 2007, cinque mesi prima del delitto. Di vedono alcuni amici, tra questi anche Sempio, che sono entrati di nascosto di sera di sera nella palestra di una scuola. Il video è stato pubblicato dalla youtuber Francesca Buganelli e mostra due ragazzi che giocano con una palla fatta di cartacce, e si vede anche Sempio oggi indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi - il fidanzato di Chiara condannato in via definitiva per l'omicidio - o altri. Bugalalla, questo il nome d'arte della youtuber, aveva già mostrato le foto di Sempio fuori casa Poggi nel giorno del delitto.

Oltre al contenuto, fanno discutere le modalità con cui le forze dell'ordine hanno trattato il materiale. Il video infatti è sempre stato presente agli atti sequestrati dai carabinieri. Nei verbali risulta visionato da qualcuno degli investigatori nel pomeriggio del 14 agosto, il giorno dopo l'omicidio di Chiara. Il video è stato analizzato prima che venisse fatta copia forense del dispositivo, operazione che consente di svolgere le indagini senza che le prove vengano danneggiate. Insomma, un altro errorer clamoroso come quello svolto sul pc di Stasi. Secondo TgCom24 sembra che l'intero contenuto del computer di Chiara sia rimasto fuori dalle indagini ufficiali, che si sono invece concentrate sul pc di Alberto.