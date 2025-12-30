Identificata la 19enne romana trovata morta a Milano

Redazione 30 dicembre 2025 a

Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'allontanamento della giovane era stato denunciato lo scorso 4 novembre dalla famiglia che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando li aveva rassicurati dicendo di stare bene e non avere intenzione di fare rientro. La ragazza non aveva dato indicazioni su dove si trovasse.