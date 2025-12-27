Meteo, Capodanno sotto zero. Le previsioni: dove arriva il freddo artico

Foto: Pe xels

Pina Sereni 27 dicembre 2025 a

a

a

Previsioni meteo fino a Capodanno: dopo la fase di maltempo registrata durante le festività natalizie si va incontro a un generale miglioramento: un vasto campo di alta pressione centrato sulle Isole Britanniche si estende fin verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo portando condizioni di tempo asciutto sull’Italia. Per gli ultimi giorni dell’anno, dunque, è previsto tempo asciutto e temperature al di sopra delle medie. La prossima settimana – emerge dagli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano – inizierà ancora sotto l’influenza dell’alta pressione, ma tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno un fronte freddo potrebbe portare un generale calo termico sull’Italia: non si esclude qualche nevicata a bassa quota specie sul medio-basso versante Adriatico.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, foschie e banchi di nebbia in pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di foschie e nebbie. Temperature minime in calo e massime in rialzo.

AL CENTRO:

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stabili.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e acquazzoni sulle isole maggiori, asciutto altrove ma con molti addensamenti su settori interni e regioni adriatiche. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube specie sulla Sicilia. Tra la serata e la notte migliora anche sulla Sardegna ma con ancora molte nubi, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in diminuzione.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Al mattino condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie sulla val Padana. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e ampi spazi di sereno ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma tornano foschie o nebbie su coste e pianure. Temperature minime e massime in generale rialzo.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli per lo più sereni ovunque. Nel pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo.