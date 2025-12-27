Padova: rubano auto e investono 35enne in scooter, fermati 3 minori

Redazione 27 dicembre 2025 a

La Polizia di Padova ha identificato e denunciato in stato di libertà al tribunale per i minorenni di Venezia, tre minorenni che lo scorso 7 ottobre, in via armistizio, a bordo di un'auto rubata un paio di ore prima, avevano investito un 35enne a bordo del suo scooter e avevano sfondato una vetrina di un negozio sulla stessa strada. Il 35enne, ricoverato presso l'ospedale cittadino, aveva riportao diverse fratture e traumi, dichiarati guaribili in 60 giorni. L chiamata fatta da alcuni passanti la sera del 7 ottobre scorso alla centrale operativa della questura, riferiva di una 'spaccata' fatta ad un negozio di via Armistizio. Gli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile, invece, hanno accertato che l'auto, un'utilitaria rubata da un condominio nel quartiere Sacra Famiglia, non aveva come obiettivo il negozio. Alla guida infatti c'era un minorenne, senza patente di guida e del tutto inesperto che, dopo aver girato per più di un'ora, si era fermato in via Sanmicheli dove aveva incontrato degli amici, rimettendosi alla guida fino a via Armistizio dove ha investito il 35enne e provocato diversi danneggiamenti. Attraverso la visione di centinaia di filmati e fotogrammi catturati da sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, gli agenti hanno individuato i tre giovani. Il conducente, un 17enne, è stato indagato in stato di libertà per furto, danneggiamento e omissione di soccorso. Gli altri due minorenni, entrambi 16enni, a bordo del mezzo rubato, sono stati invece indagati in stato di libertà per omissione di soccorso.