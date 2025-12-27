Napoli, colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole

Redazione 27 dicembre 2025 a

a

a

Colpisce la moglie anche con un ferro da stiro e le provoca fratture alle costole: marito violento arrestato in provincia di Napoli. È accaduto ieri a Sant'Antonio Abate. Ieri, i Carabinieri della Stazione di Sant'Antonio Abate insieme alla Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in un'abitazione per la segnalazione di una violenta lite in famiglia. All'arrivo dei militari la situazione appariva particolarmente concitata. Inequivocabili i segni di colluttazione all'interno dell'appartamento. Un uomo di 66 anni, in forte stato di agitazione, è stato fermato mentre stava tentando di aggredire la moglie, una donna di 61 anni, già ferita. Dai primi accertamenti si comprende che, al culmine di una discussione, l'uomo avrebbe colpito la donna più volte con un ferro da stiro. Poi, avrebbe picchiato la donna colpendola sulla testa con un mestolo da cucina, infine l'avrebbe sbattuta con il volto sullo spigolo del frigorifero.

L'aggressione sarebbe avvenuta in diversi ambienti dell'abitazione con gravi lesioni per la vittima. L'albero di Natale posto di fianco all'ingresso della cameretta era a terra, alcuni piatti di plastica, bottiglie e pentole sul pavimento della cucina e le cerniere della porta della cucina erano distrutte. I figli presenti - hanno 31 e 24 anni - hanno tentato con difficoltà di separare i genitori, ed hanno raccontato innumerevoli episodi di violenza. La signora è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita nel Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. I medici hanno riscontrato fratture costali multiple, sia composte che scomposte, oltre ad ulteriori lesioni in fase di accertamento. La donna è stata trattenuta in osservazione presso il reparto di chirurgia, con necessità di ricovero. I carabinieri hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Il 66enne è stato trasferito in carcere a disposizione della Procura di Torre Annunziata.