Torino, individuato il pirata della strada che ha travolto un anziano davanti casa

Redazione 26 dicembre 2025 a

a

a

Si è costituita ai Carabinieri la giovane, una ventunenne di Volpiano in provincia di Torino che, nella notte di Natale, aveva ucciso un settantacinquenne, travolto sulle strisce pedonali della rotonda fra via Lombardore e via Coppi a Leinì, prima di darsi alla fuga. La vittima, trascinata per più di venti metri, era morta sul colpo. La ragazza ha fornito le indicazioni per ritrovare l'auto, una Fiat Grande Punto grigia di proprietà della madre, con cui ha investito l'anziano e che era stata abbandonata in una zona periferica di Leinì. La vettura ora è stata posta sotto sequestro dai militari dell'Arma. Dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Leinì e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Venaria, è stato appurato che sull'auto erano presenti altre due persone: il fratello ventenne della conducente e un'altra ragazza diciottenne, amica dei due. I tre sono stati denunciati in stato di libertà perché gravemente indiziati dei reati di "omissione di soccorso", mentre sulla sola conducente pesa l'imputazione di "omicidio stradale". Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea.