Mangia il panettone e muore soffocato a Natale davanti alla famiglia

Foto: Ansa

Tommaso Manni 25 dicembre 2025 a

Ha mangiato una fetta di panettone e un boccone è gli è rimasto incastrato in gola soffocandolo. È morto così un uomo di 47 anni che a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dopo il pranzo della Vigilia di Natale con i familiari, stava brindato alla festa. Quando l'impiegato ha addentrato il dolce, un boccone forse troppo grande è scivolato in gola e gli ha chiuso la trachea. Nonostante il tentativo di espellerlo per respirare, il panettone non si è spostato. In pochi minuti l'uomo è rimasto soffocato di fronte ai parenti, attoniti. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso.