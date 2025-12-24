Gregori-Orlandi, ha un nome l'uomo del bar? "Straordinaria somiglianza"

Luigi Frasca 24 dicembre 2025 a

a

a

Novità investigative sul caso di Mirella Gregori, su cui una commissioneparlamentare di inchiesta lavora insieme a quello della scomparsa di Emanuela Orlandi. Spunta infatti la "straordinaria somiglianza" tra un uomo arrestato per sfruttamento della prostituzione nella primavera del 1984 e il profilo di uno degli identikit tracciati dai carabinieri su indicazione della mamma di Mirella Gregori, il giorno successivo alla scomparsa della ragazza, avvenuta il 7 maggio 1983. Un mese dopo sparirà vicino al Vaticano la Orlandi.

Il giorno prima della scomparsa di Mirella nel bar dei Gregori si festeggiava una piccola ricorrenza e nel locale c'era anche l’uomo dell'identikit. L’avvocato Valter Biscotti e la criminologa Jessica Leone, già ascoltati in commissione, chiedono ora nuovi approfondimenti sulla scorta di una ricerca effettuata sulle denunce di minori scomparsi a Roma tra il 1982 e il 1983. Secondo quanto accertato dai legali della famiglia nel periodo considerato sono sei i casi di scomparsa a una distanza di massimo 2,5 chilometri dal luogo dove fu vista per l’ultima volta Emanuela Orlandi, diventano 15 se si estende il perimetro a 5 chilometri dal Vaticano. In generale sono sedici le ragazze sono sparite tra maggio e giugno del 1983.

Orlandi, perché è indagata l'amica: i "non ricordo" in quei minuti cruciali

La pista dell'uomo del bar porta a un istituto romano di via Piave attivo nella difesa delle donne ma che un’inchiesta dell’epoca rivelò che al suo interno alcune giovani erano state indotte alla prostituzione e portate in Sicilia. Vnnero arrestate due persone, tra cui l'allora 44enne "straordinariamente somigliante" all'identikit dei Gregori. Nel documento depositato in commissione l'avvocato Biscotti è chiaro: "Innegabile la straordinaria somiglianza. Riteniamo che questi nuovi elementi meritino un'approfondita indagine della commissione bicamerale e possano rappresentare uno spunto investigativo rilevante", riporta il Messaggero.

Come si collega questa pista con Orlandi? La madre di Gregori ricordò due figure mai viste nel suo bar dopo che una lettera da Boston, firmata da un gruppo che sosteneva di detenere Emanuela e menzionava anche Mirella, e alcune telefonate fecero riferimento alla festicciola nel suo locale. Poi l'identikit e quel volto che oltre 40 anni dopo sembra combaciare.