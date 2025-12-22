Nilo, dopo la morte di una turista italiana ci sono degli arresti. Ritirata la licenza a un comandante

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 dicembre 2025

a

a

L'Autorità Generale per il Trasporto Fluviale egiziana ha ritirato la licenza al comandante di una delle due navi che si sono scontrate ieri sul Nilo. In un comunicato ha annunciato che alle ore 20 di ieri sera si è verificato un incidente di collisione tra due navi da crociera sul Nilo nella zona del canale di Esna. Secondo la ricostruzione ufficiale, la nave "Opera", in navigazione da Assuan verso Luxor, aveva già superato di circa 2 km il canale di Esna quando il comandante del "Royal Beau Rivage", proveniente dalla direzione opposta (da Luxor verso Assuan), ha eseguito una manovra brusca davanti alla sua prua. La manovra è stata effettuata in violazione delle norme di navigazione fluviale, che prevedono la priorità di passaggio per l'imbarcazione che procede a favore di corrente e che intende ormeggiare al molo del Giardino Internazionale.

L'incidente ha provocato deformazioni alla prua dell'"Opera" e la distruzione di tre cabine sulla "Royal Beau Rivage". Tra le conseguenze più gravi, la morte di una passeggera a bordo della nave "Royal Beau Rivage”: si tratta di Denise Ruggeri, di 47 anni originaria dell’Aquila che si trovava in vacanza col marito, così come altre decine di connazionali. L'Autorità ha disposto l'immediato ritiro della licenza al comandante della "Royal Beau Rivage" e ha trasmesso l'intera vicenda alla Procura competente per i necessari procedimenti giudiziari. I capitani delle imbarcazioni sono stati anche arrestati.

"Purtroppo c'è stato uno scontro tra due imbarcazioni, la turista italiana è stata soccorsa e portata in ospedale però purtroppo non ce l'ha fatta. Continuiamo a seguire attraverso la nostra ambasciata al Cairo e il nostro consolato a Luxor la situazione anche degli altri italiani perché a bordo della nave c'erano molti turisti del nostro Paese”, le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani ai microfoni del Tg2, prima di partire alla volta di Gibuti, commentando l'incidente in Egitto nel quale ha perso la vita un'italiana. Quanto alla dinamica che ha portato allo scontro fatale tra le due navi sul Nilo, il titolare della Farnesina ha sottolineato che ci sarà "un'inchiesta della magistratura egiziana, vedremo di chi sono le responsabilità però purtroppo a questo punto non possiamo far altro che piangere la scomparsa di questa signora".