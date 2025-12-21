Salerno: accoltella gravemente una donna, si lancia dalla finestra e muore

Redazione 21 dicembre 2025 a

a

a

Ha accoltellato una donna ferendola gravemente e, poi, si e' lanciato dalla finestra ed e' morto. E' accaduto intorno alle 16.30 di oggi a Cava de' Tirreni, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, un uomo di 40 anni ha ferito la donna, sua coetanea, con uno o piu' fendenti per poi gettarsi dalla finestra. La donna e' in gravissime condizioni. Da quanto si apprende, i due non erano conviventi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore.