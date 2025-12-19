Garlasco, “non è una prova”. L'avvocato di Sempio esulta sul dna: ecco come contrattacca

Foto: Lapresse

Salvatore Martelli 19 dicembre 2025

“Molto soddisfatto di come è andato l’incidente probatorio”: Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, esprime soddisfazione al termine dell’udienza in cui la genetista Denise Albani ha illustrato la sua perizia sul Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi e attribuito proprio all’indagato. Soddisfazione motivata dal fatto che, secondo il legale, l’esame “non è né una prova né un indizio”, nonostante abbia confermato la compatibilità con la traccia genetica di Sempio e, nello specifico, con la linea paterna. Una vittoria per il pool difensivo dell’indagato che, alla fine dell’incidente probatorio, è passato al contrattacco dato che con i risultati della perizia – a loro avviso – “non si può arrivare a un punto fermo” per stabilire l’identità del Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi.

Cataliotti ha rimarcato come “benché il lavoro della genetista Albani sia stato egregio, c’è un vulnus di partenza: il fatto che il dato non è stato replicato con uguale risultato e questo rende il risultato giuridicamente inutilizzabile”. Per la difesa dell’amico del fratello di Chiara Poggi, quindi, la compatibilità del Dna rinvenuto sotto le unghie della vittima non costituirebbe una prova della colpevolezza dell’indagato e, anzi, i legali starebbero lavorando per dimostrare come gli esiti dell’esame siano frutto di una contaminazione. L’ipotesi è che il trasferimento del materiale genetico possa essere avvenuto attraverso possibili oggetti toccati da Sempio nella villetta di via Pascoli.

Clima di assoluta distensione nel pool difensivo di Sempio che, a margine dell’incidente probatorio ha festeggiato in un fast food. La cena è finita sul profilo social dell’avvocato Cataliotti: negli scatti sono apparsi sorridenti Andrea Sempio – assente all’incidente probatorio, a differenza dell’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi – l’amica e avvocata Angela Taccia e i genetisti Palmegiani e Baldi. “Al di là di tutto legati da stima reciproca, affetto e amicizia sinceri”, ha scritto il legale che con il suo assistito sembra avere un rapporto molto stretto. In una delle stories Sempio avrebbe scherzato dicendo: “Eccomi qui, sono la causa di tutto”, mentre il suo avvocato avrebbe risposto: “La causa incolpevole, il motore, il collante di tutto”.