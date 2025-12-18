Torino, sgomberato Askatasuna. Piantedosi: "Non c'è spazio per la violenza"

Foto: Ansa

'Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese''. Sui social, il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, plaude all'operazione scattata all'alba dopo le perquisizioni iniziate all'alba da parte della polizia, con il supporto dei reparti mobili di polizia e carabinieri. Perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Le forze dell'ordine, fanno sapere gli attivisti, "hanno appena chiuso l'acqua e stanno murando dall'interno, confermando che non si tratta 'solo' di una perquisizione ma di un vero e proprio sgombero, come poi confermato dal Viminale.

"Ci sembra una chiara indicazione del governo Meloni per fermare quelle che sono state le lotte per la Palestina di questi mesi con cortei oceanici in tutta Italia''. Così uno dei portavoce del centro sociale Askatasuna, commenta l'operazione di polizia in corso da questa mattina nello stabile di corso Regina Margherita 47 a Torino. ''Da quello che siamo riusciti ad apprendere questa mattina ci sono state perquisizioni a casa di diversi studenti e giovani che hanno frequentato le piazze in questi mesi e anche qui ad Askatasuna. Quello che vediamo è un atteggiamento muscolare da parte delle forze dell'ordine e ci sembra chiaro che anche il sindaco Lo Russo stia cedendo di fronte a delle volontà fasciste del governo di chiudere esperienze come quelle del centro sociale Askatasuna, una presenza ormai quasi trentennale del quartiere Vanchiglia e di Torino in generale. Quindi quello che vediamo - prosegue - ci sembra un attacco ovviamente alle lotte e a delle esperienze di quartiere che costruiscono iniziative dal basso da più di 30 anni''. Interpellato sulla decisione del sindaco di Torino di far cessare il patto di collaborazione, il portavoce ha proseguito: ''A noi sembra che Lo Russo stia facendo il gioco della Meloni e che far saltare il patto significhi porsi contro quello che noi abbiamo costruito in questi anni''.