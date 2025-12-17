Foto: La Presse

Il referendum sulla separazione delle carriere potrebbe tenersi il 1 marzo. La data è stata ipotizzata, apprende l'AGI, anche dal leader della Lega, Matteo Salvini, durante la cena natalizia di ieri sera con i gruppi parlamentari della Lega, secondo quanto riferiscono alcuni presenti all'incontro. "Dipende dalle procedure della Cassazione ma è la data più probabile", spiega un'altra fonte a conoscenza del dossier. Il comitato organizzativo del centrodestra per il "si" nascerà, con tanto di firma dal notaio, domani e sarà presieduto dall'ex giudice costituzionale Nicolò Zanon, il portavoce sarà il giornalista Alessandro Sallusti. A recarsi dal notaio non saranno esponenti che hanno incarichi politici ma che provengono dalla società civile. Tra i nomi che vengono fatti da fonti ben informate l'avvocato Cesare Placanica, figura proposta dalla Lega, il professor Alberto Borgogno da parte di Noi moderati, il professore Andrea Di Porto per Forza Italia.