Savona, travolta e trascinata da un tir, muore 22enne

Foto: Ansa

Redazione 16 dicembre 2025 a

a

a

Una ragazza di 22 anni e' morta questa mattina a Savona, dopo essere stata travolta da un tir. La giovane e' stata investita in corso Tardy e Benech ed e' deceduta subito dopo. Ancora in fase di accertamento la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Si chiamava Valentina Squillace, la ventiduenne morta questa mattina dopo essere stata travolta da un tir, in corso Tardy e Benech, a Savona. L'incidente e' avvenuto intorno alle 8. La giovane frequentava la facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Genova, dopo aver terminato le scuole superiori a Savona, nel 2022.