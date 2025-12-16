Manovra: 780 milioni di fondi per il Ponte sullo Stretto spostati sul 2033
Modificando le tabelle degli stanziamenti per i ministeri, l'emendamento del governo alla manovra sposta 780 milioni di fondi per il Ponte sullo Stretto sul 2033. "Alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relative alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024 - si legge nella relazione tecnica - gli stanziamenti relativi al Ponte sullo stretto di Messina, prevedendo un incremento delle risorse nell’anno 2033 tale da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate".