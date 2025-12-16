Piantedosi: "È pericoloso, andremo avanti". Chi è l'imam liberato dai giudici

Gianni Di Capua 16 dicembre 2025 a

L’imam Shahin è davvero pericoloso? «Lo era per gli analisti, per gli operatori, per le cose che avevamo agli atti. È una persona le cui dichiarazioni, dal nostro punto di vista, di istigazione al terrorismo, di apologia di episodi terroristici erano in qualche modo pubbliche». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parlando a 4 Di Sera su Rete4, commentando la decisione dei giudici che hanno vanificato il provvedimento deciso dal governo sulla sicurezza nazionale. «Abbiamo dei segnali di vicinanza a soggetti pericolosi, addirittura soggetti che hanno vissuto una forma di radicalizzazione che si è concretizzata addirittura nell’andare a combattere in scenari di guerra come quelli della Siria. Quindi, per noi sussistevano tutti gli elementi per fare la tutela anticipata preventiva, di carattere preventivo, che si mette in campo in queste circostanze», ha detto il ministro.

La Corte d'appello libera l'imam, Meloni: "Sicurezza impossibile con questi giudici"

Piantedosi ha ribadito comunque che c’è «il dovere di andare avanti, quindi di far valere le nostre ragioni perché – ha spiegato – ci tengo a precisare che sono provvedimenti che noi adottiamo per la tutela dell’interesse nazionale, della sicurezza dello Stato. E sono provvedimenti che fanno parte di strumenti legislativi e di provvedimenti che il nostro sistema adotta per preservare l’Italia, come successo finora, dagli attentati terroristici, quindi andremo avanti».

Le toghe rosse liberano Shahin: il Viminale ricorre in Cassazione

L'imam dal canto suo gongola. «So che questa è solo una prima tappa e che il percorso sarà lungo e tortuoso. Ma mi auguro che, vicino alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno lottato per la mia liberazione, potrò continuare a portare avanti a Torino quel progetto di integrazione e di inclusione, di condivisione di valori positivi e di vita pacifica, di fede e di dialogo intrapreso tanti anni fa», afferma in un messaggio diffuso attraverso il suo avvocato Gianluca Vitale.