Meloni riceve Abu Mazen e spunta la bandiera della Palestina su Palazzo Chigi
Tommaso Manni
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente dell'Autorita' Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Il leader dell'Anp torna nella Capitale a distanza di poco piu' di un mese dall'ultima visita ufficiale che, il 7 novembre, lo porto' al Quirinale e a Palazzo Chigi per colloqui incentrati sul processo di pace. Ad attendere Abu Mazen nel cortile di Palazzo Chigi, insieme alla Premier e alle alte cariche, il corpo militare dei Granatieri di Sardegna che hanno suonato gli inni.