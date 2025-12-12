Meloni riceve Abu Mazen e spunta la bandiera della Palestina su Palazzo Chigi

Tommaso Manni 12 dicembre 2025 a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente dell'Autorita' Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen (Mahmoud Abbas). Il leader dell'Anp torna nella Capitale a distanza di poco piu' di un mese dall'ultima visita ufficiale che, il 7 novembre, lo porto' al Quirinale e a Palazzo Chigi per colloqui incentrati sul processo di pace. Ad attendere Abu Mazen nel cortile di Palazzo Chigi, insieme alla Premier e alle alte cariche, il corpo militare dei Granatieri di Sardegna che hanno suonato gli inni.