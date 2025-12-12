Il ritorno di George Gänswein: stamattina in udienza da Papa Leone

Foto: Lapresse

Francesco Capozza 12 dicembre 2025 a

Un incontro cordiale e soprattutto sereno, con la gioia di tornare in un certo senso “a casa”. Stamattina Monsignor Georg Gänswein - l’ex segretario privato di Benedetto XVI oggi Nunzio Apostolico nelle Repubbliche baltiche - è stato ricevuto ufficialmente da Papa Leone XIV nel suo studio privato al terzo piano del Palazzo Apostolico, dove il pontefice riceve quotidianamente Capi di Stato e di governo, ma anche vescovi e cardinali di curia. Gänswein è stato l’uomo più vicino a Joseph Ratzinger dal 1996 fino alla sua morte, avvenuta il 31 dicembre 2022 ma da quel momento Papa Francesco lo aveva spedito in esilio in Germania senza alcun incarico. Solo dopo una “riconciliazione” molto sofferta il Papa argentino aveva acconsentito ad assegnargli un nuovo incarico, Ambasciatore della Santa Sede presso le Repubbliche baltiche, come si diceva, una Nunziatura che comprende ben tre Stati: Lettonia, Lituania ed Estonia.

Gänswein è giunto a Roma giovedì, per partecipare alla presentazione del nuovo libro che raccoglie le ultime omelie private di Benedetto XVI quando Ratzinger era già Papa Emerito. Oggi parteciperà alla premiazione del Premio Ratzinger, che quest’anno viene assegnato al maestro Riccardo Muti e anche alla cerimonia sarà presente Leone XIV. Gänswein ieri, ai giornalisti presenti alla presentazione del libro “Dio è la vera realtà”, ha detto di sentirsi romano, avendo vissuto nella Capitale per 26 anni e ha rivelato anche di essersi riconciliato con Francesco prima della sua morte. Chissà che Papa Leone XIV non abbia in mente di farlo tornare in Vaticano, magari con un ruolo di prestigio nel governo centrale della Chiesa?