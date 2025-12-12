Abu Mazen smentisce la sinistra: "Grazie all'Italia per gli aiuti umanitari"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 12 dicembre 2025

"Grazie all'Italia che ha sempre supportato il nostro Paese, nell'addestramento della polizia e negli aiuti umanitari offerti in grande misura, nelle cure mediche per i bambini e nella partecipazione alla forza di sicurezza che vigila nel valico di Rafah". Lo ha detto il presidente dell'Autorita' palestinese Abu Mazen, parlando dal palco ad Atreju.

"Apprezzo l'opportunità di essere qui - ha detto Abu Mazen - conferma la profondità delle relazioni di amicizia che legano i nostri due Paesi, basate sul rispetto reciproco innanzitutto", ha detto il leader palestinese che ha anche espresso tutto il suo gradimento il mio grande gradimento per il sostegno del Paese al processo di pace tra israeliani e palestinesi. "Rinnovo il mio ringraziamento a Meloni, alla leadership di Forza Italia per il generoso invito e confermo la mia piena disponibilita' e quella dello stato palestinese a lavorare con il governo italiano e con tutte le forze politiche italiane per una pace giusta e per rafforzare la sicurezza nella regione". "Viva l'amicizia Italo-palestinese" e "Buon Natale e felice anno nuovo a tutti", ha concluso Abu Mazen.