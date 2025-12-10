Chi l'ha visto, parla Tatiana Tramacere: "Chiedo scusa a tutti". La situazione di indagini e denunce

Foto: Ansa

Luigi Frasca 10 dicembre 2025 a

a

a

“Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Sono queste le parole di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre scorso nella cittadina salentina e trovata viva dopo 10 giorni in uno sgabuzzino accanto alla mansarda di un amico che l'ha ospitata in quel periodo, in una intervista alla trasmissione 'Chi l'ha visto?, condotta da Federica Sciarelli, in onda questa sera su Rai3, come si legge in una anticipazione sulla pagina Facebook del programma.

Video su questo argomento Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc

Nel frattempo non è stato ancora restituito il telefono cellulare a Dragos Gheorgescu, il 30enne che l’ha ospitata. Il telefono venne sequestrato dai carabinieri nelle ore precedenti al ritrovamento quando il fascicolo aperto dagli inquirenti era di istigazione al suicidio, una formula usata soprattutto per facilitare le indagini in quanto in quel momento non era chiaro dove fosse la ragazza. Intanto, per ora, come già confermato dall'avvocato Tommaso Valente, la famiglia della ragazza e quest'ultima non hanno presentato alcuna denuncia: "Dopo essermi sentito direttamente con la ragazza e con i familiari abbiamo ritenuto di smentire formalmente che non c'è ora e non c'è mai stata neanche in passato la volontà di denunciare chicchessia. Ci sono state delle perplessità circa le condizioni di salute della ragazza che però poi si è appurato essere determinate dallo stato di ansia che ha avuto per una vicenda che ovviamente l'ha segnata. Non è assolutamente intendimento della famiglia addossare responsabilità ad alcuno".