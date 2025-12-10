Il Papa: "Nella società di oggi la morte è un tabù"

Redazione 10 dicembre 2025 a

Nella società odierna "la morte appare una specie di tabù, un evento da tenere lontano; qualcosa di cui parlare sottovoce, per evitare di turbare la nostra sensibilità e tranquillità. Spesso per questo si evita anche di visitare i cimiteri, dove chi ci ha preceduto riposa in attesa della risurrezione". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro. In merito a questo il Papa ha aggiunto che questo tabù della morte si lega al fatto che "abbiamo la certezza che questo evento accadrà, sebbene ne ignoriamo il come e il quando. Ci scopriamo consapevoli e allo stesso tempo impotenti. Probabilmente da qui provengono le frequenti rimozioni, le fughe esistenziali davanti alla questione della morte".