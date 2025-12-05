Milton Friedman International Prize 2025 al presidente González Urrutia

A presentare l'incontro sarà Daniele Capezzone, direttore de “Il Tempo”. Interverranno il Premio Nobel Machado e il Presidente Milei

Nella giornata odierna, venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo González Urrutia, Presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Il prestigioso riconoscimento, dedicato alla promozione della libertà, del libero mercato e dei diritti fondamentali, verrà assegnato nel corso di una cerimonia in cui sono previsti i messaggi a distanza della Premio Nobel per la Pace 2025 Maria Corina Machado, del Presidente della Repubblica Argentina Javier Milei e in presenza il discorso di accettazione del Premio del Presidente González Urrutia.

A presentare l’incontro sarà Daniele Capezzone, Direttore del quotidiano “Il Tempo”.

Il Premio Internazionale Milton Friedman rappresenta un momento di alto rilievo culturale e politico, volto a celebrare personalità che si distinguono per il loro contributo alla difesa dei valori liberali e all’avanzamento della libertà individuale ed economica nel mondo. Il Premio in questo momento storico, proprio considerando l’attuale situazione in Venezuela e la dinamica internazionale in costante evoluzione, assume un significato ancora più simbolico.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul nostro sito, www.iltempo.it, e sul nostro canale YouTube.