Valtellina, una vittima per la caduta di un elicottero. Altre tre persone in ospedale

E' morto uno degli occupanti dell'elicottero privato da lavoro precipitato a Lanzada, in Valtellina. A riferirlo è il 118. Gli occupanti a bordo erano quattro e non cinque. L'elicottero è precipitato da bassa quota e i vigili del fuoco riferiscono che "nel corso di una ricognizione aerea, l'equipaggio del Drago 166 dei Vigili del fuoco ha individuato un corpo a valle rispetto al punto di impatto". Oltre alla persona deceduta, c'erano altri tre occupanti tutti ricoverati in codice giallo tramite elisoccorso. Il primo, 27 anni, ha riportato un trauma a un braccio e a una gamba ed è stato ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo; un 54enne e un 60enne, invece, sono stati portati all'ospedale di Sondrio. L’uomo più anziano è Maurizio Folini, pilota esperto per aver compiuto numerosi voli in elisoccorso sull'Everest. Secondo quanto filtra, ha riportato ferite a una mano. La vittima dell'incidente, invece, è un giovane di 29 anni, un operaio che era a bordo dell’elicottero. L'elicottero stava lavorando a una frana avvenuta nella zona lo scorso 11 novembre. Il velivolo era molto vicino alla superficie quando ha urtato una roccia ed è caduto.

Sul posto è stato inviato l'elicottero Drago 166 del reparto volo dei Vigili del fuoco della Lombardia, con a bordo personale elisoccorritore specializzato. Contestualmente, da terra è stata mobilitata una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale di Sondrio. Gli specialisti aerosoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del fuoco stanno attualmente operando per la messa in sicurezza dell'aeromobile precipitato. Una volta concluse le operazioni tecniche, l'area sarà posta sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire l'avvio degli accertamenti sulle cause dell'incidente.